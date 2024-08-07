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В ЦБ назвали аргументы для повышения ключевой ставки до 20%

В ЦБ раскрыли детали обсуждения роста ставки до 19–20%

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля обсуждал возможность повышения ключевой ставки до 20%, но аргументов за такое решение оказалось недостаточно. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании Совета директоров Центробанка от 26 июля.

Отмечается, что в качестве аргументов за повышение ключевой ставки приводилась растущая в течение долгого времени инфляция, превышающая целевые показатели в 4%. Кроме того, в июне — июле отмечалось замедление роста экономической активности при ускорении роста цен.

Другие участники дискуссии высказались за рост ставки до 18%. Они призвали учитывать влияние на экономику разовых факторов в последние месяцы. К тому же, ужесточению условий кредитования в ближайшее время будет сопутствовать ряд автономных факторов, таких как отмена программы льготной ипотеки.

В результате Центробанк принял решение повысить ставку до 18%.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ изучить влияние семейной ипотеки на отечественный рынок кредитования.

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