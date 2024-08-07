Путин рассказал, сколько нового жилья было построено в РФ в прошлом году

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства заявил, что в прошлом году в РФ построили более 110 млн квадратных метров нового жилья. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, объем строительства нового жилья в России вырос.

«Построено более 110 млн квадратных метров жилья. Почти 4,4 млн семей смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе благодаря программе льготной семейной ипотеки», — поделился президент.

Путин добавил, что в 2024 году из аварийных домов в новые квартиры переехали более 50 тысяч человек, а за последние пять лет — более 720 тысяч россиян. Кроме того, в 41 регионе РФ жильцов аварийного жилья расселили досрочно.

До этого Путин говорил, что строительная отрасль в стране находится на подъеме.

Он добавил, что в арсенале строительной отрасли в РФ находятся самые современные технологии и материалы.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.