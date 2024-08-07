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В МЭР раскрыли, как изменились цены на отдых в России

Решетников сообщил, что стоимость отдыха в России в 2024 году выросла на 14%

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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость отдыха в России в 2024 году выросла на 14%. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%», — сказал глава ведомства, уточнив, что это произошло из-за активно растущего спроса со стороны туристов.

До этого назвали самое популярное авианаправление «Аэрофлота» в России — им стал маршрут Москва — Сочи. В начале августа россиян предупредили о подорожании билетов. Согласно прогнозам, рост цен в конце лета может составить до 50%. Сэкономить позволит отказ от дополнительных услуг или покупка невозвратных билетов.

1 августа стало известно, сколько интуристов посетили Россию за полгода. По данным Росстата,
число зарубежных туристов в РФ по итогам первого полугодия выросло на 42,4%. В январе — июне услугами отелей воспользовались 1,8 млн иностранцев.

Ранее в Крыму заявили, что не планируют вводить туристический налог до конца спецоперации.

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