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Путин оценил состояние строительной отрасли в РФ

Путин заявил, что строительная отрасль в РФ находится на подъеме

Президент РФ Владимир Путин заявил, что строительная отрасль в стране находится на подъеме. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 7 августа, глава государства принял участие в совещании с членами правительства. В начале встречи он предложил министрам обсудить вопросы, связанные со строительством.

«У нас большая повестка по основным направлениям. Одним из них является строительный комплекс. Мы поговорим об этом отдельно», — сказал Путин.

Он добавил, что в арсенале строительной отрасли в РФ находятся самые современные технологии и материалы. В данный момент специалисты обладают всем необходимым, чтобы эффективно удовлетворять запросы общества и решать масштабные задачи.

По словам президента, благодаря строителям происходит преображение страны. Они занимаются созданием передовых производств и социальных объектов инфраструктуры, а также возводят жилые дома и прокладывают дороги.

2 августа мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства микроквартир на территории города. Речь идет о жилье, площадь которого меньше 28 квадратных метров для однокомнатных квартир и 44 квадратных метров для двухкомнатных квартир.

Ранее Путин поручил правительству составить план строительства национального центра «Россия».

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