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Стало известно, как снизились объемы выдачи ипотеки в РФ за семь месяцев

Хуснуллин: объемы выдачи ипотеки в РФ за семь месяцев снизились на 13%

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что объемы выдачи ипотеки в России за семь месяцев снизились на 13%. Его слова передает ТАСС.

«Выдача ипотечных кредитов в РФ на 1 августа 2024 года снизилась на 13% по сравнению с таким же периодом 2023 года — до 864 тыс. договоров», — говорится в докладе Хуснуллина.

Вице-премьер добавил, что к 1 августа в РФ выдали ипотечных кредитов на 3,2 трлн рублей.

До этого РБК со ссылкой на данные сервиса Dataflat сообщал, что продажи новостроек в Московском регионе значительно снизились в июле 2024 года после завершения программы льготной ипотеки.

По данным сервиса, количество сделок с квартирами и апартаментами сократилось на 40% по сравнению с июнем, составив 10,9 тыс. В годовом выражении падение достигло 18%.

Выдача ипотеки в России рухнула в два раза после завершения действия льготных программ.

Ранее россияне стали реже брать ипотеку.

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