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Риелтор предсказал резкое подорожание аренды в Москве осенью

Риелтор Барсуков: осенью аренда в Москве подорожает на 10–20%

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Shutterstock

Стоимость аренды жилья в Москве осенью вырастет на 10–20%, прогнозирует член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Его слова приводит издание «Ридус».

«Спрос на съемное жилье увеличился в связи с ростом ипотечных ставок. Очень много людей не в состоянии сегодня купить собственное жилье, поэтому предпочитают съемные квартиры. Отсюда и повышение цен», — пояснил эксперт.

До этого юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья. Эксперт призвала россиян заключать официальный договор и прописывать в нем все условия: дату и способ передачи денег, из чего состоит квартплата и за какой срок стороны должны предупредить друг друга о расторжении соглашения. Спорных ситуаций относительно состояния имущества поможет избежать акт приема-передачи жилья с описью.

Ранее россиянам назвали четыре варианта получить жилье без ипотеки.

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