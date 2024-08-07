Риелтор предсказал резкое подорожание аренды в Москве осенью

Стоимость аренды жилья в Москве осенью вырастет на 10–20%, прогнозирует член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Его слова приводит издание «Ридус».

«Спрос на съемное жилье увеличился в связи с ростом ипотечных ставок. Очень много людей не в состоянии сегодня купить собственное жилье, поэтому предпочитают съемные квартиры. Отсюда и повышение цен», — пояснил эксперт.

До этого юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала, как не стать жертвой мошенников при аренде жилья. Эксперт призвала россиян заключать официальный договор и прописывать в нем все условия: дату и способ передачи денег, из чего состоит квартплата и за какой срок стороны должны предупредить друг друга о расторжении соглашения. Спорных ситуаций относительно состояния имущества поможет избежать акт приема-передачи жилья с описью.

Ранее россиянам назвали четыре варианта получить жилье без ипотеки.