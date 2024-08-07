Россия начала использовать старый маршрут доставки угля в Азию

Российские экспортеры угля возобновили поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) из балтийских портов по Северному морскому пути (СМП) после трехлетнего перерыва. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

13 июля судно «Адмирал Шмидт» вышло из Усть-Луги в китайский порт Цаофэйдянь, перевозя 106 тыс. тонн угля. Стоимость фрахта по этому маршруту оценивается в $45–48 за тонну, пишет издание.

Возобновление поставок по СМП связано с возросшими рисками при прохождении через Красное море из-за атак хуситов. Ранее несколько судов с российским углем подверглись нападениям в этом районе.

Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды оказался более дорогостоящим, особенно на фоне падения цен на уголь. СМП позволяет избежать опасных вод и сократить расходы на транспортировку.

В 2023 году по СМП было перевезено 36,2 млн тонн грузов, превысив целевой показатель на 250 тыс. тонн. В 2024 году планируется увеличить объем перевозок до 40 млн тонн.

Однако эксперты сомневаются в рентабельности поставок по СМП. Руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов отметил, что фрахт Мурманск—Китай стоит примерно $60 за тонну, Тамань—Китай — $40, Восточный—Китай — $10. Так что по его мнению, СМП имеет слабый потенциал масштабирования.

В начале июля стало известно, что Москва и Нью-Дели ведут переговоры о совместном освоении транзитного потенциала Северного морского пути.

Ранее в «Росатоме» спрогнозировали резкий рост транзита в Китай по Севморпути к 2030 году.