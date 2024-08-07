Стало известно, почему в России стали продавать больше квартир без отделки

Более 60% квартир и апартаментов в новостройках бизнес-класса продаются без отделки. За минувший год этот показатель вырос более чем на 5%. Об этом «Газете.Ru» рассказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

Он пояснил, что это связано в первую очередь со стремлением клиентов снизить итоговую стоимость жилья из-за подорожания ипотеки.

«При этом популярными стали траншевые и аккредитивные кредиты с символическими платежами в первые годы выплат, позволяющие накопить сумму на самостоятельный ремонт», — отметил эксперт.

По данным ГК «Основа» и «Метриум», в июне 2024 года из 33 тыс. лотов без отделки в новостройках Москвы, находившихся в продаже, 13 тыс. или 40% приходились на новостройки бизнес-класса. В то же время в Новой Москве таких предложений насчитывалось 9,8 тыс. (30%). В массовом сегменте продавалось 5,8 тыс. квартир и апартаментов без отделки (18%), в премиум-классе — 3,3 тыс. (10%), а в высокобюджетных комплексах — около 880 (2%).

Исследование было проведено в августе 2024 года.

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