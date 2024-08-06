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ФНС выявила миллионы пачек контрафактных сигарет в России

Налоговики вскрыли масштабные махинации производителей сигарет

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Depositphotos

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила четыре основные схемы уклонения от налогов на табачном рынке России. Об этом пишет РБК.

Среди них — «двойные продажи» с многократным использованием кодов маркировки и «лжеэкспорт», когда сигареты по документам отправляются на экспорт, а фактически продаются в России.

При анализе рынка налоговики сопоставляют объемы сырья и готовой продукции, изучают цепочки товарно-денежных потоков. Так, были выявлены случаи занижения объемов производства, когда расход сырья на одну сигарету значительно превышал норму.

«У некоторых производителей в ходе анализа установлен расход табачного сырья на одну задекларированную сигарету, составляющий 3–4 г», — сообщил источник, близкий к ФНС.

Еще одна схема — «лжезатоваривание» складов, когда компании оформляют на себя спецмарки, но фактически продают их на сторону. Налоговики также обнаружили случаи «двойных продаж» с неоднократным использованием кодов маркировки.

По информации источников издания, в применении схемы «двойных продаж» уличена компания «Гулбахар Рус». В ходе рейдов в 14 регионах было изъято 31,5 тыс. пачек сигарет с поддельными кодами маркировки.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин распорядился снизить ставку налога на прибыль и страховые взносы для предприятий, производящих радиоэлектронное оборудование и материалы. Эти изменения будут внесены в законодательство РФ для поддержки организаций, занимающихся производством специального технологического оборудования.

Ранее эксперт рассказала , как бизнесу минимизировать риски от повышения налога на прибыль.

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