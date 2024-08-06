Российский бизнесмен подал на банкротство из-за огромного долга по алиментам

Российский бизнесмен, основатель компании «Ямалдорстрой» Марс Гайнутдинов подал заявление на банкротство из-за долга по алиментам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Дочь предпринимателя Татьяна Гайнутдинова обратилась в суд с иском против отца с требованием взыскать алименты за период с 1996 по 2013 годы. Размер требований составляет 1,033 млрд рублей с учетом изначальной суммы невыплаченных средств (19 млн рублей), скопившихся к 2024 году процентов, а также инфляции.

Марс Гайнутдинов, по словам адвоката Татьяны, уже два года проживает в Саудовской Аравии. Бизнесмен переехал после того, как топ-менеджмент «Ямалдорстроя» заподозрили в уклонении от налогов. Он также распродал акции компании и переписал имущество на других своих детей (порядка 10). Сейчас за Гайнутдиновым не числится активов в РФ.

До этого выяснилось, что олигарх Борис Березовский оставил в России долгов почти на 880 млн рублей.

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