Россиянам назвали минусы семейной ипотеки

По программе семейной ипотеки под 6% в 2024 году можно получить только один кредит, и учитываются все ранее выданные льготные ипотечные займы, напомнил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Александр Суетин.

Вторым минусом он назвал существенное снижение возраста детей, родители которых могут рассчитывать на семейную ипотеку. Если до этого года кредит могла взять семья с хотя бы одним ребенком младше 18 лет, то теперь — до шести лет.

«Третий минус — семьи с двумя детьми до 18 лет могут получить кредит только в определенных городах или регионах. Речь идет о городах с населением до 50 тыс. человек, за исключением территорий Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — отметил эксперт.

Четвертым минусом экономист назвал обязательное приобретение жилья только у застройщика.

Программу семейную ипотеку под 6% планировалось закончить 1 июля 2024 года. Она была продлена до 2030 года с существенными изменениями. Прежними остались только ставка 6% и первоначальный взнос не менее 20%. Максимальная сумма кредита осталась на уровне 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных регионов — 6 млн руб.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет со ставками по ипотеке после повышения ключевой ставки до 18%.