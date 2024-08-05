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Стало известно, сколько Минфин потратит на покупку валюты и золота

Минфин потратит ₽24,65 млрд на пополнение золотовалютных резервов

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Илья Наймушин/РИА Новости

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 24,65 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

«В июле отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого составило -₽142,07 млрд, связано с возвратами по вывозной пошлине на газ», — говорится в сообщении министерства.

Операции пройдут 7 августа — 5 сентября, ежедневные трансакции — по ₽1,12 млрд.

Всего в августе федеральный бюджет получит дополнительно ₽166,72 млрд нефтегазовых доходов. В июле аналогичный показатель составил 145,3 млрд руб.

В начале июля, президент России Владимир Путин подчеркнул важность увеличения доли национальных валют в торговле и инвестициях среди стран БРИКС. Он также отметил разработку безопасных и надежных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов.

Ранее в России повысился спрос на валюту.

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