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Украина получила $3,9 млрд гранта от США

Шмыгаль: Украина получила $3,9 млрд гранта от США через Всемирный банк

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что Киев получил $3,9 миллиарда гранта от США через Всемирный банк.

»Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк», — написал он.

По его словам, это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в текущем году.

Он отметил, что средства направят на выплаты зарплат учителям, медикам и спасателям. Также, по словам Шмыгаль, Киев должен получить от Вашингтона $7,8 млрд прямой бюджетной помощи в 2024 году.

До этого Шмыгаль заявил, что Киев ожидает транш от ЕС в €4,1 млрд в сентябре. По его словам, Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility и получила положительную оценку от Еврокомиссии.

22 июля глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Ранее в Пентагоне озвучили сумму нового военного транша Украине.

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