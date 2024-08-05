В США обнаружили у украинских властей признаки отсутствия стремления к миру с РФ

Мобилизация на Украине говорит об отсутствии стремления к миру. Такое мнение высказал историк и аналитик Александр Роберто в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинцы не стали бы мобилизовать полмиллиона человек, чтобы сейчас заключить мир. Это не имеет смысла», — заявил он.

По мнению Роберто, России прекращение боевых действий не выгодно, поскольку Москва уже неудачно предлагала Киеву переговоры в 2014 году, и, во-вторых, поскольку окончание конфликта приблизит вступление Украины в НАТО.

До этого в офисе Зеленского пообещали «мощные удары» по России.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неблизким разрешение конфликта на Украине.