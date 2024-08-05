Россиянам рассказали, во сколько обойдется меблировка кухни

Меблировка кухни обойдется россиянам минимум в 200 тыс. рублей в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по управлению рыночным предложением интерьерной компании Mr.Doors Марина Теске.

«В эту стоимость будет входить столешница, верхние и нижние ярусы шкафов, сушка для посуды. Также в цене уже учитывается бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и гарантия от производителя. Все остальное увеличивает цену. Минимальная стоимость так называемой «столовой группы», включающей не раздвигающийся стол и четыре стула в среднем составит порядка 60-80 тыс. рублей», — отметила эксперт.

По ее словам, комплект, включающий вытяжку, варочную панель, духовой шкаф, отдельно стоящий холодильник обойдется в среднем в 180-200 тыс. рублей. Эксперт отметила, что все чаще в заказах бытовой техники для кухни встречаются посудомоечные машины по цене в среднем около 50 тыс. рублей.

По данным опроса сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети Одноклассники, 52% россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Заметно увеличился интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, тогда как в прошлом году — 45%. На втором месте — переделка жилья после прежних хозяев при переезде (21%), и только на третьем месте (14%) — обновление своего же ремонта, который был сделан ранее.

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