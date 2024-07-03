Россияне стали чаще планировать ремонт в новостройках

Больше половины — 52% — россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года. Это показал опрос сервиса «Ремонт со СберУслугами» и соцсети Одноклассники, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Значительно вырос интерес к ремонту с нуля, то есть в новостройках — в этом году 65% респондентов планируют ремонт в новых квартирах, тогда как в прошлом году — 45%. На втором месте — переделка жилья после прежних хозяев при переезде (21%), и только на третьем месте (14%) — обновление своего же ремонта, который был сделан ранее.

По данным Одноклассников, контентом про ремонт в последние полгода интересуются на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом с таким контентом стали чаще взаимодействовать пользователи в возрасте до 35 лет (+14%). Больше всего пользователей интересуют следующие темы: тренды в дизайне; строительные материалы (советы по выбору); решения для сохранения пространства; мебель; лайфхаки для экономии средств.

Опрос показал, что 65% россиян относятся к ремонту скорее негативно и с опасением. 70% респондентов испытывают негативные эмоции к ремонту из-за того, что такие работы отнимают много времени. На втором месте по популярности (58%) — много пыли и грязи, а на третьем (49%) — превышение запланированного бюджета.

35%, напротив, с нетерпением ждут ремонта. 85% россиян положительно относятся к ремонту из-за смены обстановки и улучшения жилища, 60% из-за удовлетворения от собственных достижений и 43% нравится процесс творчества и самовыражения.

Ранее выяснилось, что каждый второй россиянин собирается купить квартиру до 2034 года.