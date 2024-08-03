Богатейшие люди мира потеряли $134 млрд за день

Состояние 500 богатейших людей мира сократилось на $134 млрд за день из-за обвала акций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Акции Amazon.com Inc. упали на 8,8% на фоне более широкой распродажи на рынке, в результате чего чистая стоимость активов миллиардера и ее основателя Джеффа Безоса снизилась до $191,5 млрд.

Как отмечает агентство, такой «однодневный крах» стал для него третьим по величине, уступая только 4 апреля 2019 года, когда его состояние упало на $36 млрд после развода, и 29 апреля 2022 года, когда акции Amazon упали на 14%. Падение акций Amazon произошло после того, как компания заявила на конференции по доходам, что планирует продолжать тратить большие средства на ИИ даже в ущерб краткосрочной прибыли.

Индекс Nasdaq 100 упал на 2,4%, потянув вниз состояния других технологических миллиардеров, включая Илона Маска и Ларри Эллисона из Oracle Corp., чьи чистые активы сократились на $6,6 млрд и $4,4 млрд соответственно.

Технологические миллиардеры Марк Цукерберг, Сергей Брин и Ларри Пейдж также потеряли более $3 млрд — акции Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc. и Alphabet также упали на торгах в Нью-Йорке. Согласно индексу благосостояния Bloomberg, технологические магнаты в общей сложности потеряли $68 млрд.

В июле Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и министерство юстиции США предъявили обвинения известному инвестору-шортисту Эндрю Лефту и его фирме Citron Capital за участие в многолетней мошеннической схеме на сумму $20 млн.

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