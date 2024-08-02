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Россияне рассказали о своем отношении к карьерному росту

«Работа.ру»: 60% опрошенных предпочитают рост зарплаты повышению в должности

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Павел Бедняков/РИА Новости

Более половины россиян предпочтут повышению увеличение оклада на той же должности. Об этом свидетельствует совместный опрос «Работы.ру» и СберПодбора, который есть в распоряжении «Газеты. Ru».

Возможность получить повышение в должности важна для 30% опрошенных. 5% готовы к повышению даже без роста зарплаты. Кроме того, 73% респондентов считают, что повышение в должности должно зависеть от эффективности работы сотрудника, а не от фиксированных сроков.

Еще 46% участников опроса для получения повышения берут на себя больше ответственности, 44% развивают навыки и проходят дополнительные курсы, 40% строят хорошие отношения с коллегами и руководством.

Основная мотивация для повышения — рост зарплаты (78% опрошенных). Также важны реализация собственных идей (42%) и желание стать руководителем (29%).

25% респондентов отметили, что повышение входит в их личный карьерный план, 21% хотят развить лидерские навыки. 13% планируют использовать повышение как трамплин для поиска новой работы в новой должности.

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