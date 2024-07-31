Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенаторы поддержали идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Российские сенаторы посетили Центр киберзащиты Сбербанка

close
100%
Пресс-служба Сбера

В России необходимо создать единый координирующий орган в сфере кибербезопасности. Об этом во время визита в Центр киберзащиты Сбербанка заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, которого цитирует пресс-служба банка.

По словам сенатора, новый координирующий орган поможет обеспечить сохранность персональных данных россиян.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что проблема утечек данных стоит остро, и во многом это создает мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности.

Визит делегации верхней палаты Федерального собрания в Центр киберзащиты банка состоялся после прошедшего ранее в Совете Федерации «открытого диалога» с президентом Сбера Германом Грефом.

Во время визита сенаторы увидели, как организован процесс обеспечения киберзащиты Сбера и его клиентов, обсудили с руководством службы кибербезопасности банка вопросы хранения персональных данных, импортозамещения средств защиты информации, а также тему защиты россиян от телефонных мошенников.

Сенаторы узнали, что ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — это в 10 раз больше, чем 4 года назад.

С Сбере рассказали, что за 3 года число ежедневно совершаемых злоумышленниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров.

В центре безопасности в режиме реального времени продемонстрировали, как специалист кол-центра спасает деньги клиента от мошенников.

Как отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь, против России с территории Украины действует целая армия хорошо организованных киберпреступников.

По его словам, угроза выходит далеко за рамки работы Сбербанка — это вопрос общенациональной безопасности.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил сенаторы увидели для себя много задач, которые требуется решить на законодательном уровне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами