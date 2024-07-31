Сенаторы поддержали идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

В России необходимо создать единый координирующий орган в сфере кибербезопасности. Об этом во время визита в Центр киберзащиты Сбербанка заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, которого цитирует пресс-служба банка.

По словам сенатора, новый координирующий орган поможет обеспечить сохранность персональных данных россиян.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что проблема утечек данных стоит остро, и во многом это создает мошенникам фундамент для ведения своей противоправной деятельности.

Визит делегации верхней палаты Федерального собрания в Центр киберзащиты банка состоялся после прошедшего ранее в Совете Федерации «открытого диалога» с президентом Сбера Германом Грефом.

Во время визита сенаторы увидели, как организован процесс обеспечения киберзащиты Сбера и его клиентов, обсудили с руководством службы кибербезопасности банка вопросы хранения персональных данных, импортозамещения средств защиты информации, а также тему защиты россиян от телефонных мошенников.

Сенаторы узнали, что ежедневно в Сбере обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности — это в 10 раз больше, чем 4 года назад.

С Сбере рассказали, что за 3 года число ежедневно совершаемых злоумышленниками звонков увеличилось с 2 млн до 20 млн, при этом большая часть звонков осуществляется с помощью мессенджеров.

В центре безопасности в режиме реального времени продемонстрировали, как специалист кол-центра спасает деньги клиента от мошенников.

Как отметил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь, против России с территории Украины действует целая армия хорошо организованных киберпреступников.

По его словам, угроза выходит далеко за рамки работы Сбербанка — это вопрос общенациональной безопасности.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил сенаторы увидели для себя много задач, которые требуется решить на законодательном уровне.