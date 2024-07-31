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В России резко подскочили цены на муку

Союз пекарей: в некоторых регионах РФ мука с конца апреля подорожала до 30%

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Depositphotos

В некоторых регионах России цены на муку за последние три месяца подскочили почти на треть. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова.

«В отдельных регионах мы фиксировали и фиксируем увеличение цен на муку, приобретаемую хлебозаводами. С конца апреля — рост от 20% до 30%», — отметил эксперт.

По данным Росстата за июнь, стоимость пшеничной муки в опте составляла 22 535 рублей за тонну. Для сравнения: годом ранее цена была 18 783 рублей за тонну.

Подорожание муки привело к росту цен на хлеб в российских магазинах. Так, в середине июля килограмм хлеба и булочных изделий из пшеничной муки можно было купить за 98 рублей против 86,13 рубля годом ранее. Хлеб из ржаной муки подорожал до 82,06 рубля за кг против 71,44 рубля в июле 2023-го.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки аграриев, пострадавших из-за заморозков в регионах.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости в августе.

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