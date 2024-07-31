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Российские экономисты отреагировали на планы ликвидировать микрозаймы

Экономист Катасонов: микрозаймы в России сложно запретить из-за мощного лобби

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Ликвидировать все микрофинансовые организации в России слишком сложно, потому что они находятся под защитой мощнейшего лобби, считает экономист Валентин Катасонов. В целом этот шаг принес бы жителям большую пользу, так как процентные ставки на займы в таких компаниях абсолютно «ростовщические», объяснил он в беседе с Tsargrad.tv.

Напомним, закрыть все микрофинансовые организации в России призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, подчеркнув, что их работа провоцирует семейные трагедии.

Катасонов назвал организации гиперростовщиками, подчеркнув, что раньше за такие проценты сажали в тюрьму.

«Поэтому, в принципе, это правильное предложение. Просто вопрос: почему они проснулись именно сейчас? Микрофинансовые организации существуют уже лет двадцать», — задался он вопросом.

По мнению экономиста, несмотря на попытки сделать таких заемщиков более цивилизованными, проценты ставок по-прежнему остались чудовищно большими. Закрытие всех подобных компаний принесет лишь пользу россиянам, подчеркнул он.

«Но в это трудно поверить, потому что мощнейшее лобби защищает микрофинансовые организации», — заключил Катасонов.

Глава ЦБ Эльвира Наибуллина до этого заявила, что все те якобы микрокредитные организации, которые нарушают уровни и пределы установленных ставок, на самом деле являются мошенниками — нелегальными кредиторами. По ее словам, если запретить микрофинансовые организации в принципе, то нелегальные кредиторы уйдут в «тень».

Ранее стало известно, что россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов.

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