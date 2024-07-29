Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным три нерешенных вопроса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее и утилизационный сбор, передает агентство «БелТА».

Лукашенко, выступая на совещании по международным вопросам, рассказал об итогах переговоров с Путиным на острове Валаам. Он заявил, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Москвой, решены стратегические и тактические вопросы.

Белорусский президент отметил, что в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.

Он добавил, что договорился с Путиным, что отправит ему «сегодня-завтра» письменное послание, с изложением сути этих трех вопросов.

Глава белорусского государства сообщал, что вопросы обеспечения безопасности обсуждались в закрытом формате.

Ранее Путин и Лукашенко на берегу Ладоги обсудили красоты Валаама.