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Сбер обслужил более 37 тысяч человек в новых регионах

Кирилл Царев: за месяц Сбер провел почти 60 тыс. операций в новых регионах

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Пресс-служба Сбера

За первый месяц работы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях сотрудники Сбера обслужили более 37 тыс. человек и провели почти 60 тыс. операций, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

Он отметил, что чаще всего клиенты оформляют дебетовые карты и пользуются услугой установки мобильного приложения СберБанк Онлайн.

«За месяц люди получили почти 23 тыс. карт, а мобильные приложения установлены на более чем 15 тыс. устройств. Также клиенты открывают вклады, оформляют кредитные карты, совершили 178 тысяч операций с помощью 86 банкоматов», — сказал он.

Царев добавил, что жители в новых регионах также подали 136 заявок на оформление ипотечных кредитов.

Ранее заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов рассказал, что Сбер обслужил более 1 тыс. корпоративных клиентов в новых регионах.

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