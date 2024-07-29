Бизнес освободили от ответственности за дробление предприятий

В России заработала амнистия для бизнеса за дробление предприятий. О начале практического правоприменения Федеральной налоговой службой (ФНС) закона об амнистии за дробление с целью применения льготных спецрежимов, формально вступившего в силу 12 июля, пишет РБК.

Налоговая амнистия не распространяется на решения налоговых органов о привлечении к ответственности за дробление, вынесенные и вступившие в силу до нее. Изначально закон об амнистии должен был вступить в силу 1 января 2025 года, однако затем вступление закона в силу перенесли на 12 июля 2024 года, что увеличило число предпринимателей, которые могут ей воспользоваться.

В 2022 году суды рассмотрели около 200 дел, связанных с дроблением, а за пять лет — с 2018 по 2023 годы — около 650 таких дел, после рассмотрения которых были вынесены приговоры о доначислении налогов на сумму 56 млрд рублей.

«Доначисления с одновременным начислением пеней и наложением штрафов часто губительны для бизнеса, поэтому речь идет о шансе на сохранение большого количества работающих компаний», — прокомментировал решение о переносе срока вступления закона в силу партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

Тем не менее, условия амнистии предполагают «добровольный» отказ предприятий от дробления в налоговых периодах 2025 и 2026 годов, что является обязательным условием для освобождения от доначисления налогов и уплаты пеней за предыдущие периоды 2022–2024 годов по статьям «Непредоставление налоговой декларации, «Грубое нарушение правил учета доходов и расходов» и «Неуплата или неполная уплата сумм налога».

До этого российскому бизнесу предрекли трудности из-за предложения президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии.

Ранее блогеры обратились к Мишустину с вопросами о налоговой амнистии.