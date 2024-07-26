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В Центробанке заявили о первом за 10 лет перегреве экономики РФ

Набиуллина: в России впервые за 10 лет произошел циклический перегрев экономики

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России впервые за 10 лет случился циклический перегрев экономики, заявила глава Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, аналитики предрекали скорое начало снижения ставки на основе данных, которые были доступны в начале года, когда рост инфляции значительно замедлился, инфляционные ожидания снизились, напряженность на рынке труда спала, рост потребительской активности замедлился и население начало накапливать сбережения.

«Возможно, такая уверенность экспертов финансового рынка и бизнеса подкреплялась тем, что по сути [за] 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — сказала Набиуллина.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 18% годовых. Регулятор пояснил, что инфляция в России ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза ЦБ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин доволен работой правительства и Центробанка. По словам официального представителя Кремля, представители российских властей имеют различные точки зрения по поводу перегрева экономики — в связи с этим ведутся дискуссии и принимаются необходимые меры.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет решение ЦБ по ключевой ставке.

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