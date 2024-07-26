В России подешевели морковь, курица и бананы

С 13 по 20 июля 2024 года так называемый Индекс Мишек снизился на 1% по сравнению с его уменьшением на 1,1% неделю назад. Это произошло за счет удешевления моркови, куриных тушек и бананов, рассказал «Газете.Ru» автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.



«За неделю подорожал только самый дешевый белый хлеб (+10,5%). Из 14 товаров в индексе, как и на прошлой неделе, подешевели морковь (-14,6%), куриные тушки (-5,4%) и бананы (-4,5%)», — пояснил Абрамов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»





Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».



В июне 2024 года Индекс Мишек вырос на 12,2% по сравнению с 8,7% в мае. То есть, годовая инфляция в июне заметно ускорилась по сравнению с маем. По данным Росстата, годовая инфляция в июне ускорилась до 8,59% с 8,30% в мае. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2025 поставила себе задачу вернуть темпы роста цен в стране к целевым 4%.

Ранее сообщалось, что в России подешевела морковь.