В МИД сообщили о смехе ливийцев от статьи о напечатанных в России динарах

Статья Reuters о якобы напечатанных российской стороной динарах не соответствует действительности. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в Ливии.

«Неудивительно, что Лондон продолжает с известной периодичностью вытаскивать тему, над которой смеются ливийцы», — прокомментировали дипломаты.

Диппредставительство добавило, что материал агентства является вбросом, который основан на информации неназванных источников и эксперта британского исследовательского института во Франции Джаляль Харшауи.

Также в подготовке статьи участвовала «очередная креатура MI6, которую для разнообразия назвали The Sentry», заверили в публикации посольства.

Как отметили в дипломатическом учреждении, в статье отсутствуют авторитетные стороны, которые могли бы выразить иную зрения. Однако авторов материала это не смутило, констатировали авторы.

Агентство Reuters 24 июля опубликовало материал, в котором заявило о распространении в восточной части Ливии якобы напечатанных Россией динар.

Деньги, как утверждают авторы, использовались для финансирования благоустройства после наводнений. В качестве аргументации авторы ссылаются на данные The Sentry и неназванных источников.

Ливийский динар является национальной валютой Ливии. Его вели в обращение в 1971 году, заменив ливийский фунт. После свержения правительства Каддафи в Первой гражданской войне в Ливии 2011 года в стране сформировались два центра власти, но только один из них признан ООН.

Ранее посольство России ответило на новые антироссийские санкции Лондона.