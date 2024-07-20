Очередной британский пакет антироссийских санкций, подразумевающий рестрикции против ряда судов, подтверждает отсутствие свежих идей у пришедших к власти партии лейбористов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, который имеется в распоряжении РИА Новости.

«Очередной пакет <...> красноречиво свидетельствует об отсутствии у нового правительства лейбористов свежих идей на приоритетном, по его собственному признанию, украинском треке британской внешней политики», — говорится в комментарии.

В посольстве РФ добавили, что правительство текущего премьера Кира Стармера следует «в санкционной колее вслед за предшественниками».

При этом в дипведомстве отметили, что в команде нового премьер-министра Кира Стармера «осознают бессмысленность своих действий». В посольстве подчеркнули, что Лондон не сможет остановить естественный процесс развития торгово-экономических связей, который проводится между независимыми странами мирового большинства.

До этого Великобритания внесла в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров за участие в деятельности, которая якобы подрывает суверенитет Украины.

Ранее в США объяснили, почему Белый дом боится вводить новые санкции против РФ.