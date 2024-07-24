Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил разработать меры поддержки аграриев, пострадавших из-за заморозков

Путин поручил представить предложения по поддержке аграриев на фоне заморозков

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, которые понесли убытки из-за заморозков в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации подчеркивается, что кабинет министров должен выполнить поручение до 15 августа 2024 года. Ответственным за это был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительству РФ: представить предложения о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, продукция которых пострадала в результате воздействия заморозков в мае 2024 года», — говорится в сообщении.

В мае текущего года в ряде российских субъектов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве. Причиной послужило уничтожение посевов на фоне заморозков.

Особый режим действовал на территории Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. То же касается Ростовской и Саратовской областей.

Как писала газета «Коммерсантъ», из-за непогоды многие российские сельскохозяйственные производители столкнулись с угрозой банкротства. По прогнозам издания «СовЭкон», по итогам сезона аграрии могут не досчитаться около 3,9 млн тонн урожая общей стоимостью примерно 45 млн рублей.

Ранее в Минсельхозе РФ оценили влияние заморозков на объем сбора зерна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами