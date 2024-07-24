Путин поручил разработать меры поддержки аграриев, пострадавших из-за заморозков

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки аграриев, которые понесли убытки из-за заморозков в регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В публикации подчеркивается, что кабинет министров должен выполнить поручение до 15 августа 2024 года. Ответственным за это был назначен премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительству РФ: представить предложения о дополнительных мерах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, продукция которых пострадала в результате воздействия заморозков в мае 2024 года», — говорится в сообщении.

В мае текущего года в ряде российских субъектов ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве. Причиной послужило уничтожение посевов на фоне заморозков.

Особый режим действовал на территории Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. То же касается Ростовской и Саратовской областей.

Как писала газета «Коммерсантъ», из-за непогоды многие российские сельскохозяйственные производители столкнулись с угрозой банкротства. По прогнозам издания «СовЭкон», по итогам сезона аграрии могут не досчитаться около 3,9 млн тонн урожая общей стоимостью примерно 45 млн рублей.

Ранее в Минсельхозе РФ оценили влияние заморозков на объем сбора зерна.