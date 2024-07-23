Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сечин заявил об укреплении сотрудничества России и Китая в энергетической сфере

Игорь Сечин: в прошлом году РФ экспортировала в Китай 107 миллионов тонн нефти

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти не имеет равных на пространстве Евразии, заявил на открытии VI Российско-Китайского энергетического бизнес-форума ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Глава компании напомнил, что по итогам недавних переговоров в Китае президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были поставлены цели по укреплению российско-китайского стратегического партнерства в энергетической сфере, его развитию на высоком уровне в интересах обеспечения экономической и энергетической безопасности двух стран.

Он отметил, что также успешно выполняются договоренности лидеров России и Китая, касающиеся развития на рыночной основе сотрудничества в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии.

Игорь Сечин констатировал, что в прошлом году товарооборот России и Китая вырос на 26% и достиг $240 млрд, превысив намеченную планку в $200 млрд.

Из этой суммы, уточнил глава «Роснефти», $95 млрд приходится на экспорт минерального топлива из России в Китай.

Сечин отметил, что за прошлый год Россия экспортировала в Китай 107 млн тонн нефти. Также Китай импортировал из России 34 млрд кубометров природного газа и более 100 млн тонн угля.

Он убежден, что следующий этап развития отношений двух стран должен быть нацелен на укрепление взаимодействия по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных сферах.

Сечин уточнил, что речь идет о развитии передовых технологий, машиностроения, современного судостроения, поставках промышленного оборудования, альтернативной энергетики и сокращении выбросов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами