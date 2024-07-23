Кадыров поручил защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Компания Wildberries подверглась «наглому рейдерскому захвату» после того, как Татьяна Бакальчук ушла из дома. Об этом заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил, что к нему приехал бизнесмен Владислав Бакальчук, с которым он знаком около 10 лет, и сказал, что рейдеры ограждают его от супруги. Бакальчук обвиняет в рейдерстве компанию наружной рекламы Russ Outdoor, объем которой в 100 раз меньше Wildberries.

«Я призываю структуры, которые сейчас должны подписывать документы — вы подписываете документы, которые сейчас разрушают семью с 7 детьми и бизнес. И этот бизнес забирают какие-то черти. Я за этим делом буду следить до конца», — заявил Кадыров.

Он утверждает, что руководят рейдерским захватом братья Леван и Роберт Мирзоян, а также еще несколько человек. «Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», — сказал глава Чечни.

До этого основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нишевые маркетплейсы.