Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров поручил защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Кадыров и Бакальчук заявили о рейдерском захвате компании «Вайлдберриз»

Компания Wildberries подверглась «наглому рейдерскому захвату» после того, как Татьяна Бакальчук ушла из дома. Об этом заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил, что к нему приехал бизнесмен Владислав Бакальчук, с которым он знаком около 10 лет, и сказал, что рейдеры ограждают его от супруги. Бакальчук обвиняет в рейдерстве компанию наружной рекламы Russ Outdoor, объем которой в 100 раз меньше Wildberries.

«Я призываю структуры, которые сейчас должны подписывать документы — вы подписываете документы, которые сейчас разрушают семью с 7 детьми и бизнес. И этот бизнес забирают какие-то черти. Я за этим делом буду следить до конца», — заявил Кадыров.

Он утверждает, что руководят рейдерским захватом братья Леван и Роберт Мирзоян, а также еще несколько человек. «Даю слово, не позволю вмешиваться такими путями в семейную жизнь», — сказал глава Чечни.

До этого основательница Wildberries рассказала, будет ли вовлекать детей в семейный бизнес.

Ранее стало известно, что в России могут появиться нишевые маркетплейсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами