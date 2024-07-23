Путин объявил о рекордных поставках энергоносителей в Китай

Поставки российских энергоносителей в Китай достигли рекордных объемов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности», — заявил Путин.

Отдельно российский лидер похвалил Российско-китайский энергетический бизнес-форум, который обеспечивает прямой и конструктивный диалог между бизнесменами из двух стран.

До этого стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы хотят заключить с Россией долгосрочное соглашение об импорте нефти.

Сторонам еще предстоит согласовать окончательные условия импорта. Один из основных вопросов касается выбора валюты для расчетов.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.