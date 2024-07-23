Путин рассказал об объемах бюджетных нарушений в РФ за год

Счетная палата РФ за год выявила нарушения на общую сумму более двух трлн рублей. Об этом в ходе встречи с главой ведомства Борисом Ковальчуком заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

«Зафиксировано было нарушений на более чем два трлн рублей», — сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что 74% этих нарушений касаются бюджетного учета.

В свою очередь, Ковальчук рассказал президенту о возвращении средств по итогам финансовых проверок за 2023 год. Он отметил, что специалистам удалось вернуть в бюджет страны более 26 млрд рублей. При этом 12,3 млрд рублей из этой суммы поступили в бюджет после выявления необоснованного применения в РФ пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

19 июня глава Счетной палаты РФ принял участие в пленарном заседании Совета Федерации, предоставив сенаторам отчет о деятельности ведомства в прошлом году. Он рассказал, что в 2023 году по требованию данного органа были возбуждены 132 дела об административных правонарушениях. Как сказал Ковальчук, большая часть нарушений была связана с реализацией государственных закупок.

Ранее в Счетной палате РФ назвали причины нехватки инвестиций в стране.