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Аналитик оценил перспективы сотрудничества «Газпрома» с Индией

Аналитик Капитонов: сотрудничество «Газпрома» с Индией осложняет география

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Depositphotos

Индия является крайне перспективным рынком для «Газпрома», однако сотрудничество осложняет география, заявил аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов в беседе с РИА Новости.

«Попасть трубопроводом на такой быстрорастущий рынок было бы очень перспективно и интересно. Но тут начинаются вызовы, которых немало. Первый – с точки зрения географии», — отметил эксперт.

Попасть в Индию российский газ может через страны Ближнего Востока или Центральной Азии. Один из самых реалистичных вариантов, по мнению Капитонова, заключается в создании коридора через Туркмению. Последняя сейчас активно ищет альтернативные каналы для сбыта собственного газа.

Еще один вариант доставки российского газа в Индию предполагает свопы с Ираном, рассуждает экономист. Однако этот вариант сейчас представляется фантазийным из-за отношений Индии с Пакистаном, сказал Капитонов.

Также можно проложить трубопровод через Аравийское море напрямую в Индию. Но такое строительство осложняют очень большие глубины, резюмировал экономист.

До этого сообщалось о падении поставок СПГ из России в Китай. За полгода экспорт снизился на 9,2%.

Ранее России предрекли рост добычи газа в 2024 году.

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