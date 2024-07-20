Поставки российского СПГ в Китай снизились

Китай снизил в первом полугодии импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) до 3,5 млн тонн. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Главное таможенное управление КНР.

По данным источника, объем экспорта российского СПГ в Китай за первые шесть месяцев 2024 года упал до 3,5 млн тонн (более $2 млрд), что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Недавно глава госкорпорации «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Россия в ближайшие годы выйдет на первое место по поставкам газа в КНР.

В 2025-м компания планирует нарастить поставки топлива по «Силе Сибири» до 38 млрд куб. м в год. Запуск «дальневосточного» маршрута запланирован на 2027 год. Это позволит увеличить прокачку российского газа в КНР еще на 10 млрд куб. м газа в год.

До этого в Кремле прокомментировали информацию о занижении цен на газ для Китая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отметил, что обе страны заинтересованы в продолжении сотрудничества в области поставки энергоресурсов. Говоря об обсуждении цен, он отметил, что каждое государство имеет право на отстаивание своих интересов.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за полгода на продаже нефти и газа.