Клиенты Сбера взяли почти 2 тысячи льготных ипотечных кредитов на новых условиях

Сбербанк с 10 июля выдал клиентам почти 2 тыс. льготных ипотечных кредитов по семейной ипотеке на новых условиях, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По его словам, всего клиентам было выдано около 10 млрд рублей.

«Неделю назад мы запустили выдачи кредитов людям по обновленной программе семейной ипотеки, которая была введена правительством после прекращения действия с 1 июля ипотечной льготной программы с господдержкой», — сказал Царев.

Он добавил, что банк наблюдает высокий спрос на новую программу.

«Количество заявок на семейную ипотеку растет, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений», — отметил Царев.

Он подчеркнул, что лидерами по выдачам стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тверская область, Краснодарский край и Иркутская область.

«Основной тип недвижимости – покупка жилья в многоквартирных домах — 85%», — заключил Царев.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года россияне оформили 213 тыс. кредитов в рамках программы семейная ипотека на общую сумму 1,176 трлн рублей.