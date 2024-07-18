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Путин рассказал о росте таможенных сборов в первом полугодии

Путин: таможенные сборы в первом полугодии выросли на 0,5 трлн рублей

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что таможенные сборы в первом полугодии 2024 года выросли на 0,5 трлн рублей. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерием Пикалевым Путин заявил, что ФТС задание властей выполняет.

«За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал глава государства.

Накануне Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства ведомства. Суть схемы заключается в том, что с аккаунта «начальника» сотрудника таможни просят посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. После этого с работником связывается «Иван Иванович» и убеждает, что это содействие очень важно. В ходе разговора мошенник выясняет личные данные должностного лица, или использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.

Ранее сообщалось, что в России выявили более пяти тысяч случаев контрабанды валюты.

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