Россияне стали реже брать ипотеку

В июне 2024 года Росреестр Москвы зафиксировал 9,8 тыс. ипотечных соглашений между заемщиками и банками, что на 6% меньше, чем в мае. Между тем в июне 2023 года было зарегистрировано 13,3 тыс. ипотечных сделок, то есть в годовом измерении спрос заемщиков сократился на 25%. Такую статистику «Газете.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По его словам, в целом за второй квартал на рынке ипотеки зафиксирована 31 тыс. сделок (-15% ко второму кварталу 2023 года), а за полугодие — 57,8 тыс. соглашений, что на 11% меньше, чем за первое полугодие 2023 года.

«На сокращение активности ипотечных заемщиков год к году, главным образом, повлияло резкое повышение ключевой ставки — с 7,5% до 16%. Этот фактор резко снизил доступность рыночных кредитов, ставки по которых достигли заградительных 20%. Теперь займы на базовых условиях клиенты оформляют в основном на небольшую часть стоимости квартиры, если у них немного не хватает средств для полной оплаты», — пояснила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По ее словам, большинство заемщиков применяют льготные госпрограммы, а также субсидированные и траншевые кредиты. Швецова подчеркнула, что при этом условия ипотеки с господдержкой еще за полгода до ее сворачивания были серьезно ужесточены, а теперь изменились и параметры семейной ипотеки, что негативно влияет на активность покупателей жилья.

До этого cенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова призвала не гасить досрочно ипотеку без запаса денег.

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