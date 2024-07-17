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Таможня жалуется на мошенников, которые представляются «Иваном Ивановичем»

В таможне рассказали о новой схеме мошенничества с фейковыми аккаунтами ФТС

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Shutterstock

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила в Telegram-канале о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов руководства ведомства.

«Участились случаи мошенничества с фейковых аккаунтов от лица «руководства ФТС России», — предупреждают в ФТС.

Суть схемы заключается в том, что с аккаунта «начальника» сотрудника таможни просят посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. После этого с работником связывается «Иван Иванович» и убеждает, что это содействие очень важно. В ходе разговора мошенник выясняет личные данные должностного лица, или использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.

До этого профессор НИИ из Петербурга отправил деньги мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Средства мужчины якобы нужно было обезопасить, для этого его убедили перейти по ссылке в мессенджер. Россиянин перешел по ссылке, после чего с его карты списались 269 тыс. руб.

Ранее Валентина Матвиенко рассказала, что ее пытались обмануть мошенники.

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