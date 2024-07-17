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Глава Минфина назвал Сбер одним из ключевых эмитентов на российском рынке

Глава Минфина Силуанов: Сбер стабильно платит дивиденды акционерам

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Сбер является одним из ключевых эмитентов на российском рынке, поскольку банк стабильно платит дивиденды акционерам много лет. Об этом заявил министр финансов РФ, председатель Наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов. Главу ведомства цитирует пресс-служба банка.

По словам министра, начисления, которые банк направляет в российский бюджет, очень важны, так как помогают государству реализовывать стратегически важные задачи — строить социальные объекты, такие как школы и больницы, транспортную инфраструктуру и решать другие важные инициативы во благо общества.

Ранее сообщалось, что с 2007 года общая сумма выплат акционерам Сбера составила 3,2 трлн рублей. Из них 50% получает государство — сначала ЦБ, а с 2020 года — Минфин России.

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