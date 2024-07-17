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Сбер опубликовал карьерную страницу на портале по кибербезопасности

Сбер пригласил специалистов в команду кибербезопасности

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Сбер

На портале Сбера по кибербезопасности «Кибрарий» опубликовали карьерную страницу, на которой любой желающий может подать заявку, чтобы попасть в команду банка, сообщает пресс-служба Сбера.

Специалисты банка подберут наиболее подходящую вакансию и назначат собеседование, на котором надо будет пройти техническое интервью и выполнить тестовое задание.

«Перед нами стоит ответственная задача – обеспечение финансовой стабильности страны и более 109 млн наших клиентов. Мы открыты для талантливых специалистов и готовы гарантировать максимальную профессиональную самореализацию и достойные условия труда», — отметил вице-президент по кибербезопасности Сбера Сергей Лебедь.

В настоящее время Сбер ищет специалистов по мониторингу и сопровождению автоматизированных систем и средств криптографической защиты информации, архитекторов по кибербезопасности, экспертов по кибербезопасности ML и экспертов других профилей.

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