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Задолженности Украины по взносам в ОЭСР заплатят

ОЭСР заплатит за Киев все задолженности по взносам

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Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

В пресс-службе правительства Украины заявили, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выделяет около 285 тыс. евро для покрытия всех задолженностей Украины по взносам и сборам за членство в ряде ее органов. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что покроют задолженности Киева из собственного бюджета за 2024, 2022 и предыдущие годы в знак поддержки Украины.

Например, будет уплачен взнос украинской стороны в Международный транспортный форум, Комитет стали, Семенные схемы ОЭСР и Глобальный форум по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

До этого сообщалось, что задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) после получения нового кредитного транша выросла до $13,8 млрд, что сделало страну вторым основным заемщиком фонда вместо Египта.

Также стало известно, что в первом полугодии 2024 года в бюджет Украины поступило из внешних источников почти $14 млрд.

Крупнейшими донорами экономики Украины в этот период стали Евросоюз, Япония, Канада и МВФ.

Ранее Украина отказалась погашать долги перед СНГ.

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