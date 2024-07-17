Россияне стали чаще покупать машиноместа

Спрос россиян на машиноместа в июне 2024 года вырос на 19% по сравнению с июнем 2023-го. Больше всего продажи выросли в Брянской области (в 2,9 раза). Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимости» (есть у «Газеты.Ru»).

Заметный рост спроса был зафиксирован также в Приморском крае (в 2,8 раза), Крыму (+43%), Ставропольском крае, Ростовской и Саратовской областях (+46% в каждой).

Средняя стоимость приобретения машиноместа в июне 2024 года составила 975 тыс. рублей. Дешевле всего купить машиноместо стоило в Тюменской области (460 тыс. рублей), Дагестане (460 тыс. рублей), Ярославской области (750 тыс. рублей), Краснодарском крае (800 тыс. рублей) и Татарстане (820 тыс. рублей). Самые высокие цены — в Красноярском крае (1,5 млн рублей).

Предложение машиномест в России выросло на 3% за год. По сравнению с июнем 2023 года выбор таких объектов увеличился в 15 из 17 регионов исследования. Самая заметная динамика отмечена в Приморском крае и Дагестане (рост в 2,1 раза в каждом), а также в Саратовской (+46%) и Брянской областях (+40%).

В сегменте аренды машиномест предложение в среднем по стране не увеличилось, зато спрос прибавил 39% за год. Интересоваться арендой машиномест стали чаще в 14 из 17 регионов исследования. По сравнению с июнем 2023 года спрос вырос в Дагестане (в 2,3 раза), Красноярском крае (+90%), Новосибирской области (+88%), Ставропольском крае, Саратовской и Самарской областях (+53% в каждом), а также в других регионах.

Арендовать машиноместо в среднем по стране в июне 2024 года стоило 6 тыс. рублей в месяц. Самые доступные цены — в Дагестане (2,5 тыс. рублей), Тюменской области (3 тыс. рублей) и Краснодарском крае (4 тыс. рублей). Дороже всего такая услуга стоила в Красноярском крае (7,5 тыс. рублей), Московской области и Приморском крае (по 7 тыс. рублей в каждом).

«Как в сегменте продажи, так и аренды машиномест динамика спроса значительно превышает предложение, что сказывается на ценах. За год они выросли в большинстве регионов исследования», — прокомментировал руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов.

Исследование было проведено в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от покупки автомобилей с пробегом.