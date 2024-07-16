МВФ ухудшил прогноз по ВВП России на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту ВВП России на 2025 год до 1,5%. Апрельский прогноз предполагал увеличение показателя до 1,8%. Об этом говорится в последнем докладе организации.

Оценки роста российской экономики в 2023-м и 2024-м остались без изменений. Согласно подсчетам МВФ, в прошлом году ВВП России вырос на 3,6%. По результатам текущего года аналитики фонда ожидают увеличение показателя на 3,2%.

До этого глобальные инвестбанки понизили прогнозы по росту экономики Китая в 2024 году из-за слабой динамики ВВП страны в первом полугодии. Экономисты Goldman Sachs и Barclays ухудшили оценки с 5% до 4,9% и 4,8% соответственно. Аналитики JP Morgan снизили прогноз до 4,7% с 5,2%. При этом МВФ улучшил прогноз на 0,4 п. п., до 5%.

Ранее сообщалось, что инвесторы начали терять доверие к крупнейшей экономике Европы.