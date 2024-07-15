Глава российского банка допустил повышение ключевой ставки до 18%

Ключевая ставка в России может вырасти с 16% до 18%, если такое решение на июльском заседании примет Банк России, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«ЦБ уже неоднократно обещал ее повысить. Наверное, повысит. <…> Может быть, и на 200 [базисных пунктов]», — предположил банкир.

Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 26 июля. Как рассказала «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова, ЦБ, вероятно, будет рассматривать два сценария повышения ставки. Первый вариант — на 1 процентный пункт, до 17%. Второй — до 18%.

Первый сценарий — базовый и наиболее вероятный. Если регулятор выберет второй сценарий, то это будет означать потребность в усилении эффекта от принятых мер по ужесточению денежно-кредитной политики.

Епифанова отметила также, что сценарий, при котором Банк России сохранит ставку на уровне 16%, является наименее вероятным.

Ранее стали известны возможные последствия для заемщиков после повышения ставки ЦБ в июле.