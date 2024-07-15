Индия изучает способы увеличения поставок в Россию

Индия ищет способы увеличить поставки товаров на российский рынок, заявил замминистра торговли и промышленного развития республики Сунил Бартвал. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы рассматриваем различные группы товаров, например, электронику, инженерно-технические товары и другие товары, которые могут быть экспортированы», — уточнил спикер.

Нью-Дели также обратились к Москве с просьбой рассмотреть изменение некоторых тарифов, в частности на экспорт морепродуктов из Индии. По словам Бартвала, страна направит в РФ торговую делегацию. Подробности не уточняются.

Согласно прогнозам замминистра, по итогам 2024 года объем экспорта индийских товаров в Россию может превысить $800 млрд.

До этого стало известно, сколько Индия сэкономила с 2022-го на закупках нефти у России. За два года сумма составила порядка $10,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Индия хочет заключить с РФ долгосрочную нефтяную сделку.