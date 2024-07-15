Путин призвал модернизировать металлургические производства

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости проводить глубокую модернизацию металлургических производств. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства 15 июля принял участие в мероприятии, приуроченном к празднованию Дня металлурга. Он подчеркнул, что вся страна гордится достижениями специалистов в данной сфере.

По словам российского лидера, работа металлургов имеет большое стратегическое значение для РФ. В том числе речь идет об их вкладе в оснащение армии и флота, а также наращивание промышленного потенциала государства.

«Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования», — добавил Путин.

Также он обратил внимание, что даже на фоне санкций в отрасли фиксируется рост инвестиций в перспективные проекты. При этом часть из них реализуется с использованием мер государственной поддержки, подчеркнул президент.

В апреле пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российское правительство изучает различные варианты поддержки цветной металлургии на фоне санкций. Как он сказал, представители этой отрасли находятся в тесном контакте с властями РФ.

Ранее Европейский союз (ЕС) предупредили о невозможности отказаться от российских металлов.