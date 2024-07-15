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Россия нашла новые рынки сбыта угля

Россия начала поставки угля в Катар и Мозамбик

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия начала экспортировать уголь в Катар и Мозамбик. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Kpler.

За первый месяц Катар получил 129 тыс. тонн российского угля. Объем экспорта в Мозамбик оказался скромнее и составил 29 тыс. тонн. Более подробные детали поставок, включая тип угля, неизвестны.

Кроме того, в первом полугодии РФ возобновила экспорт угля в Танзанию и Тунис. Поставки по этим направлениям не осуществлялись с декабря 2020-го и октября 2022-го соответственно.

Поставки российского угля в Саудовскую Аравию в январе — июне взлетели в два раза, достигнув 47 тыс. тонн. Объем экспорта в Израиль за шесть месяцев вырос на 21% и составил 293 тыс. тонн.

Между тем крупнейшие покупатели российского угля заметно сократили его импорт. Так, по результатам первого полугодия экспорт угля из России в Китай упал на 16% год к году, до 12,9 млн т, в Индию — более чем вдвое, до 4,7 млн тонн, в Турцию — почти вдвое до 4,1 млн тонн. Также просели поставки в Южную Корею, Японию и на Тайвань.

За последний год доля убыточных предприятий угольной отрасли в России выросла в полтора раза. По итогам апреля более половины отечественных угольных компаний были убыточными.

Ранее Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы и ячменя.

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