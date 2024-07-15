Россиянам пообещали повышение ставок по вкладам летом

Во второй половине лета 2024 года ставки по вкладам в России могут вырасти. Такой прогноз «Газете.Ru» дала сенатор Ольга Епифанова. По ее словам, в настоящее время очень выгодно размещать деньги на различных вкладах.

Она назвала довольно выгодным открывать депозиты именно на подъеме ключевой ставки (сейчас — 16%), когда процентные ставки могут покрыть инфляцию.

«Впрочем, даже если ставка вклада инфляцию не покроет, в любом случае сберегать деньги на банковских вкладах выгоднее, нежели держать их у себя дома в кубышках или же на банковских счетах без начислений процентов на остаток средств. После того, как с высокой долей вероятности произойдет повышение ключевой ставки во второй половине лета, многие банки через некоторое время скорее всего пойдут на увеличение процентных ставок по долгосрочным вкладам», — сказала сенатор.

Она призвала быть готовыми к тому, что ставки по вкладам вырастут не сразу, ведь между повышением ставки рефинансирования и повышением ставки по потребительским вкладам может пройти до трех месяцев. По мнению Епифановой, во второй половине 2024 года открытие долгосрочного вклада может быть выгодным, если есть возможность зафиксировать относительно высокие ставки. Сенатор сказала, что среди вкладов на один-три года есть депозиты, которые к концу срока дают доходность до 16% годовых. По словам эксперта, доходность вклада может снизиться в случае досрочного закрытия, когда проценты начисляются по ставке до востребования (0,01% — «Газета.Ru»). Сенатор добавила, что при выборе долгосрочного вклада лучше выбирать депозит с опцией льготного досрочного расторжения. Епифанова подчеркнула, что существует также вероятность повышения страховой суммы вкладов сроком на три—пять лет. Это поможет банкам сократить расходы на страховые взносы по долгосрочным вкладам и предложить более привлекательные процентные ставки, заключила эксперт.

По данным финансового маркетплейса «Сравни», в России выросли максимальные ставки по вкладам — есть депозиты со ставками 20% и все больше предложений от 18,5%.

Ранее Епифанова дала прогноз по ключевой ставке.