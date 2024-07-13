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Налог на прибыль организаций в России повысят до 25%

Налог на прибыль организаций в РФ с 2025 года составит 25%

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Shutterstock

Налог на прибыль организаций в России с 2025 года повысится с 20% до 25%. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Повышение общей налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 25% связано с необходимостью обеспечения справедливой налоговой нагрузки в условиях санкционного давления на экономику страны, отмечено в документе.

В этот же день Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог.

Согласно документу, максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Затем она будет каждый год увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029-го.

До этого сообщалось, что с 2025 года курортный сбор в Петербурге заменят туристическим налогом.

Ранее сообщалось, что российским компаниям помогут трансформировать налоговые функции.

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